大陸股市21日半日止跌回升。上證指數一度跌破2,900點，最多跌20點或0.69％，低至2,882點後回穩，最多升13點或0.46％，高至2,915點，半日收盤報2,906點，升4點或0.15％，成交額為人民幣（下同）1,998.58億元。

香港信報報導，深成指早盤最多跌52點或0.57％，低至9,106點後回升，最多升92點或1.01％，高至9,250點，半日收盤報9,197點，漲38點或0.43％，成交額為2,691.39億元。

滬深300指數收報3,313點，升15點或0.48％，創業板指數收報1,819點，升16點或0.9％。

各類股個別發展，酒店旅遊股升逾1％，房地產、通訊股靠穩，物資外貿股跌逾1％，傳媒娛樂、煤炭、金融、有色金屬股偏軟。

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