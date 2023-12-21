由於美股4大指數重挫，台積電ADR下跌3.7％，台積電開盤下跌8元，使得台股加權指數開低走低，指數開在17,531點，下跌193點，跌破周線，逼近月線，最低為17,442點，跌破17,500點關卡。

昨（20）日大漲的AI PC題材類股，包括華碩、英業達等，早盤均較弱勢，隨後逐步翻紅。仁寶、宏碁則稍微下跌。

今（21）日逆勢抗跌的族群，則是記憶體概念股。全球資料中心需求成長，帶動南亞科、華邦電、點序、品安等相關記憶體族群上漲。

軍工概念股也表現較為強勢，包括軍工國家隊的漢翔、寶一、邑錡、亞航、雷虎、駐龍等。

分析師認為，紅海危機抵銷過剩運力，是航運的短期利多，航運類股今日也繼續上揚。長榮和陽明都已經連續拉出5根紅棒，萬海股價也向上走升。

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