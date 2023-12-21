【時報記者任珮云台北報導】瞄準金字塔頂端，永豐金（2890）旗下永豐銀行今（21）日重磅推出「永傳世界卡」及「永富世界卡」，深度結合旗下尊榮理財會員制，提供核心高端客群全方位財富管理與信用卡整合服務。永豐銀行總經理莊銘福表示，旗下核心高端客群人數和資產管理規模穩健成長，2024(明)年除擴增服務廣度外，亦將以滿足該客群的深度需求為目標；透過頂級信用卡提供日常生活中無處不在的極致禮遇，結合專業理財商品及服務，成為值得核心高端客群信賴的銀行。

永豐銀行零售金融處處長李吉彬指出，伴隨全球解封，海內、外旅遊和高端餐飲消費需求顯著成長，高端富裕客群追求精緻生活及尊榮體驗，餐飲美饌消費金額較一般大眾高出5倍，旅遊住宿消費金額更高出13倍。永豐銀行針對高端富裕客群全新推出頂級雙卡－永傳世界卡以及永富世界卡，集結此核心客群重視的美饌饗宴、頂級旅宿、飛航、暢行禮遇等消費優惠，更祭出海外消費最高3.3%、保費最高1.6%等具高度競爭力的現金回饋方案，提供最符合需求、彰顯不凡的極致禮遇。

永豐銀行表示，永傳世界卡採邀制，凡在永豐銀行資產達3000萬之上，均受邀參加。搭配低調奢華黑金配色設計，金屬材質從指尖即感受不凡。永傳會員持永傳世界卡可享一年最高12次國內機場接或送、或選擇升級環宇尊榮通關禮遇，從出發到登機，全程享受業界頂規專人服務，並於全球逾4,000家國際奢華酒店優先預訂住房禮遇；同時，每月2次高鐵商務艙升等、每月免費市區停車30次每次4小時免費及美饌饗宴5折起優惠，再享海外消費最高3.3%、最高保費1.6%現金回饋無上限，首次申辦一般消費滿額還可獲得遠東SOGO百貨禮券18,000元。

主打中高端客群的永富世界卡，採開放制，凡以資產1000萬至3000萬或固定年收入在80萬之上，均可申請。卡面精巧鑲嵌施華洛世奇水晶，回饋項目著重聚餐優惠、旅遊交通、串流媒體服務等；永豐銀行表示，永豐尊榮理財會員申辦永富世界卡，享首年免年費乙次，次年起，滿足指定條件最高折抵年費8,000元。