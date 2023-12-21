【時報編譯張朝欽綜合外電報導】食品巨頭雀巢(Nestle)執行長施耐德(Mark Schneider)在周三表示，禮來(Eli Lilly)的Zepbound和諾和諾得(Novo Nordisk)的Wegovy等減肥藥日益盛行，並不會對雀巢龐大的咖啡業務造成影響。
相反地，執行長看到拓展健康業務的機會，雀巢要對服用GLP-1激動劑減肥藥的人，提供蛋白棒、粉末和飲料。
施耐德也說：「我還沒有看到證據顯示，服用GLP-1藥物的病患會降低對咖啡的胃口」。
咖啡業務佔雀巢的年度總銷售約2成，去年更是達到944億瑞士法郎(約1095億美元)。雀巢是全球最大食品製造商，旗下品牌包括近年來銷售火紅的Nespresso膠囊咖啡。
新的減肥藥在近期大為流行，讓零售業界擔心，食品和飲料產業是否會受到影響。這兩種藥物原本是用來治療2型糖尿病，但是現在已經獲得證明，它們可以減少人們對食物的需求，以及讓胃排空速度變得較慢。
施耐德說，服用減肥藥的患者可能會喪失瘦肌群，此一狀況可以透過增加蛋白攝取量和運動來改善。「儘管服用GLP-1的病患可能會食用較少的含糖或脂肪食物，但是他們需要透過其它食物、飲料和補充劑，來滿足對營養需求」。
他說，雀巢已經發現對蛋白粉、蛋白棒和飲料的需求正在上升，而維生素和營養補充品也很有潛力。
執行長說，僅在雀巢的健康部門，我們有營收超過15億瑞郎的產品，是可對GLP-1病患提供營養益處的產品。
儘管雀巢的主要業務是在北美，而且北美的GLP-1服用人數較高，但雀巢仍想將這些產品在其它更多的地區推廣。
雀巢還說，明年公司還要利用此一優勢，推出更多新產品。
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