【時報-台北電】受累美國原油庫存意外增加，促使需求低迷的擔憂加劇，據美國能源資訊署(EIA)報告顯示，截至12月15日當周美國庫存增加290萬桶，而原先分析師預期減少230萬桶，打壓油價電子盤下跌，結束連續三天的漲勢，周三(12/21)截至台北時間下午12點20分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-2月輕質原油期貨跌0.36美元，報每桶73.86美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨跌0.35美元，報每桶79.35美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

#油價 #電子盤 #美國 #原油期貨 #報每桶