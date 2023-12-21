築間餐飲集團持續推動永續理念，並打造一個共好生活環境，今年特別安排在舉辦「2023優秀主管表揚典禮」前，由企業社會責任室帶領各品牌事業處主管前往日月潭進行「淨潭」活動。一群人由專業SUP立式划槳教練帶領在實行日月潭「撿廢」、「減廢」，眾人輕輕滑著SUP 立槳在潭中央清理垃圾，才發現看似美麗純淨的日月潭畔，堆積許多塑膠袋、飲料杯、寶特瓶、鋁箔包、各種包裝袋和吸管，一個一個撿起來，身體會記得這次的揮汗辛勞，也會記得下次謹慎使用。活動共清出寶特瓶、玻璃瓶、保麗龍、塑膠袋、魚網、水桶、食品包裝袋等，其中分類垃圾約13.3公斤。

根據美國海洋保育協會（The Ocean Conservancy）統計資料顯示，全球淨灘廢棄物前十名中多數為塑膠製品，而在臺灣最常見的淨灘廢棄物亦為寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管等，築間期許透過集團逾百人的行動力，能持續減少台灣本島海岸廢棄物總重量與總體積，也將「減塑」觀念落實於日常，永續發展從根本做起。時時提醒員工，營收固然重要，回饋社會更重要，集團將以永續發展，落實興ESG企業永續經營。

火鍋品牌起家的築間餐飲集團，12月19日舉辦興櫃前法人說明會，21日登錄戰略新版，明年將進軍香港、日本，海內外店數預估將淨增50店，多品牌設立與強勁之展店力道，2024年營收預估衝破60億元。隨著集團逐日壯大，築間「企業社會責任室」持續推動永續理念，致力於回饋社會，打造一個共好的生活環境。從2022年開始就曾舉辦「吃火鍋做公益」，播出鍋物銷售營業額的1％支持伊甸基金會；招待偏遠地區小球員吃火鍋，關注小朋友們平等教育等相關議題；更由築間總經理周秀花帶領團隊十多人，親赴長照機構進行「義煮」活動，由總部主管帶頭，透過善循環之精神實現社會責任。

築間餐飲集團在20日晚間於台中林酒店舉辦「優秀主管表揚典禮」公開表揚百位優秀及卓越主管。今年，每位獲獎主管皆可獲得集團特別訂製的「999純金徽章」一枚，象徵最高榮耀與肯定。集團也於11月率先宣布今年年終獎金將發出8,500萬元，較去年高出70％，績優員工有機會拿到3個月的年終，2024年1月1日起實施調薪內外場服務人員37,500元起、儲備幹部48,000元起、區主管65,000元起，調薪幅度約5~8％。董事長林楷傑表示，自集團成立以來一直秉持互利、共享的理念。每位夥伴，不論基層同仁或高階主管，不論是帶領全台門店在第一現場打拼的營運主管或是總部後勤單位的支援後盾，皆是撐起集團成長階段的要角。這是集團二度舉辦大型的年度員工表揚大會，趁2023年末大手筆「重金」表揚辛苦一年的戰友們，也期許集團所有夥伴齊心朝目標繼續努力。