日本汽車龍頭豐田（Toyota ）問題連環爆，除了旗下大發汽車爆出碰撞安全測試造假醜聞，20日又宣布全球召回112萬輛車，理由是感應器短路可能導致安全氣囊無法正常開啟。

召修範圍涵蓋2020到2022年出廠車款，包Avalon、Camry、Corolla、RAV4、Lexus ES250、ES300H、ES350、RX350 Highlander、Sienna Hybrid。召修的112萬輛車中，有100萬輛都在美國。

問題出在前座座椅的客座重量分類系統（OCS）感應器可能發生短路，導致安全氣囊系統無法判斷乘客體重，遇撞擊時失靈不能正常打開。經銷商會對召回車輛進行檢修，必要時更換感應器。

豐田去年7月在美國召修3,500輛RAV4，原因也是出在內部零件有潛在干擾問題，致使OCS感應器無法正確偵測乘客體重。

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