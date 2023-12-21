市場研究機構Canalys報告指出，今年第三季大陸個人電腦（PC）市場正進一步恢覆，出貨量達到 1,100萬部，年減16％，但同時季增15％。Canalys預計，2023年全年大陸個人電腦市場將下降18％，而2024年第二季起重新增長，全年預計小幅增長4％。
香港經濟日報引述數據顯示，第三季大陸桌上電腦降幅較小，僅下降9％至340萬部。而手提電腦出貨量年減18％至780萬台，反映出終端消費需求仍然疲軟。
Canalys分析師徐穎表示，伴隨著大陸經濟的復甦節奏，大型企業整體IT投資仍然較為保守，而中小型企業則仍面臨諸多運營挑戰。但在一些領域的IT投資，例如政府部門，以及在AI浪潮帶動下一些前沿產業公司，均顯現出一些增長的跡象。
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