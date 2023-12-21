中國大陸國務院關稅稅則委員會中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓。石化業者表示，雖然得知訊息深感遺憾，但目前ECFA協議項目大多在大陸處於明顯供過於求狀態，廠商早已啟動開發新市場，多元分散銷售。如果在關稅減免後，客戶仍有採購需求，當然就是買賣雙方協商關稅吸收方案，加以因應。
此外，在關稅減免條件消除之際，也會加速高值化、高階應用新商機推展，強化競爭力。
廠商指出，例如，台灣丙烯、PX外銷大陸多是台塑化、台化藉此支援集團寧波石化基地所需；先前已遭逢反傾銷的PC，就已面對繳交保證金條件；PC、PP特殊規格等項目則因當地聚酯需求仍有缺口，或高階應用所需，仍有進口訂單，將會與客戶協商合作模式。
國務院關稅稅則委員會發佈公告稱，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定。 根據《海峽兩岸經濟合作框架協議》，國務院關稅稅則委員會依規定和程序決定，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分產品關稅減讓。 希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。 現將相關事項公告如下：自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的附件所列丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率 ，依現行有關規定執行。
根據官方所提附件，相關產品包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。
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