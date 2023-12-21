直播及數位公益發展蓬勃，富邦媒（8454）整合直播與momo《樂公益》資源，響應真善美社會福利基金會「憨樂生活村」建造計畫，為重癱憨兒籌建幸福終老家園。
22日 momo直播將帶觀眾深入認識憨兒的生活點滴，愛心大使林曉培也將親臨直播現場，與憨兒暖心互動並獻上精彩音樂演出。momo為匯集廣大會員愛心力量，幫助憨兒圓一個家的夢想。
即日起攜手真善美基金會共推「憨你相伴 老是幸福」愛心百元捐，邀請會員小額捐款為重癱憨兒打造一個終身安居的友善環境。號召全民愛心響應，momo將祭出直播紅包雨、林曉培簽名板、公益T-shirt等限量精美小禮。
momo長期關注社會議題，在穩健發展的通路實力下，積極整合直播節目及《樂公益》兩大資源投入公益活動，帶會員走進momo直播間，為視聽眾打造生動且貼近社會角落的公益渠道，同時幫助弱勢團體挹注更多愛心能量。
因應社會持續走向高齡化，憨兒與照顧者雙重老化成為許多身心障礙家庭一大困境，momo即日起攜手真善美基金會共同發起「憨你相伴 老是幸福」公益活動，邀請消費者小額捐款100元（起），響應基金會「憨樂生活村」建造計畫，積極打造全台第一家照顧、養護、護理三合一的重癱憨兒終老家園，並於22日透過直播節目帶觀眾走訪憨仔店所在地壢小故事森林園區，一探憨兒的生活點滴。
momoX真善美基金會「憨你相伴 老是幸福」公益直播將於12／22下午13：00-15：00登場，帶領觀眾深入了解憨兒生活村建造計畫、憨仔店販賣部營運狀況，愛心大使林曉培也將親臨直播現場，與憨兒暖心手作薑餅屋，並和鋼琴王子陳立、憨兒們合作演出重新編曲的經典歌曲《手太小》。
直播期間除有多場紅包雨，完成分享並於指定時段留言還有機會抽中亮鯨金公益T-shirt、亮鯨金帆布袋及愛心大使簽名板等好禮；此外，於公益活動期間內單筆捐款滿500至1,500元（含）以上，可獲得一閃一閃亮鯨金鑰匙圈、音人無異公益專輯、一閃一閃亮鯨金帆布袋等多項限量精美小禮。
momo「憨你相伴 老是幸福」公益活動此次合作對象真善美社會福利基金會，推動並協助憨兒生活自理、職業學習以及老憨兒的專業照顧超過十年。為幫助憨兒能老有所終，基金會啟動憨樂生活村建造計畫，持續為憨兒人權與善終的權益而努力。
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