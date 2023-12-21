大陸12月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。專家指出，中共中央經濟工作會議提出，促進社會綜合融資成本穩中有降，這意味明年LPR仍有適度下行空間，進而推動融資成本下行，激活生產消費信貸需求。

中證報引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在物價水準保持低位運行預期下，著眼於提振內需、支持地方債務風險化解，明年人民銀行降息、降準都有空間。基於宏觀經濟走勢，明年上半年MLF利率有可能下調1次，屆時兩個期限品種的LPR將跟進下調。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，目前大陸經濟尚未恢復至潛在水準，在加大逆周期與跨周期調節預期下，預計LPR後續仍會有一定幅度下調。考慮到銀行淨息差壓力緩解需要一定時間，預計後續LPR下行需要央行「數量＋價格＋改革」等相關政策的支持，引導市場利率中樞進一步下移。

#LPR #不變 #下行空間 #融資成本 #大陸