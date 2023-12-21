大陸國務院公告中止ECFA部分產品關稅減讓，商總理事長許舒博21日直言，雖然這次只是部分產業，但不會結束，陸續還會有，直到台灣對大陸限制貿易有所回應為止，否則將會逼得台灣產業出走。

許舒博說，目前大陸中止的部分產品都是單項，不是中止整個產業，一旦中止整個產業，對台灣產業影響會很大，未來台灣的生產基地會面臨高關稅，並因此失去競爭能力時，勢必被逼到第三地投資，逼得台灣產業出走。一旦台灣產業出走，就會造成失業率的攀升，就造成社會的問題。

工總也指出，陸方公布中止的丙烯、對二甲苯等12個石化相關產品的關稅優惠，對於全球布局的石化大廠來說，會以增加海外產能因應，縮減國內產能的結果，勢必會衝擊國內就業，至於規模不大的中小企業廠商，亦只能透過加速海外投資布局因應。其結果影響的都是國內就業。

工總表示，如果陸方持續取消台灣出口大陸產品的既有關稅優惠（除了石化，還包括機械、紡織），對台灣從業人口眾多的傳產來說，都將是很大的衝擊。因此，建議政府一方面協助加速我廠商全球布局；另一方面與陸方建立協商溝通管道。