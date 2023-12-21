大陸國務院21日公布，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）規定，宣布自2024年1月1日起，中止包括丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品關稅減讓。
大陸國務院關稅稅則委員會公告指出，根據海峽兩岸經濟合作框架協議，大陸國務院關稅稅則委員會公布公告，決定中止海峽兩岸經濟合作框架協議部分產品關稅減讓。
公告顯示，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用海峽兩岸經濟合作框架協議協定稅率，依現行相關規定執行。
陸方強調，希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。
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