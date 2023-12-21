中華精測（6510）於今年12月再獲桃園市政府頒發「111年績優民間企業及團體綠色採購單位」獎項，由桃園市張善政市長親自頒發獎座嘉勉其落實永續發展之貢獻。
桃園市政府積極推動淨零目標，依循聯合國永續發展目標 ( SDGs ) 並促進桃園市綠色消費。桃園市民間綠色採購總金額由104年19.5億元翻倍成長至111年72.6億元，而綠色商店之綠色產品銷售額更是連續5年領先各縣市，創下全國第一的佳績，總綠色產品銷售金額達17.8億元，推動桃園的綠色商機。
中華精測全球營運研發總部座落於桃園市平鎮產業園區 ( 前身為平鎮工業區 )，積極響應淨零永續目標，推進綠色採購5年，今年2度獲頒績優獎座，與今年度同樣獲獎之民間企業包括有，台積電先進封測三廠、日月光中壢廠、台灣美光等半導體產業先進，共同為永續環保盡心力，支持桃園市府推動綠色採購。
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