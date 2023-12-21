台股借券賣出連日來攀升，20日來到128.33億元、成交值占比為3.78％，借券賣出金額比前波12月7日的低點81.56億元大增57.34％，另成交值占比則為11月28日來最高；依過去統計，借券賣出中有九成為外資所為。
證交所統計，12月15日台股借券賣出金額為129.79億元，是這波最高。
第一金投顧董事長陳奕光表示，近日外資在台股借券賣出金額拉高，宜提防外資結帳行情出現。
台股借券賣出連日來攀升，20日來到128.33億元、成交值占比為3.78％，借券賣出金額比前波12月7日的低點81.56億元大增57.34％，另成交值占比則為11月28日來最高；依過去統計，借券賣出中有九成為外資所為。
證交所統計，12月15日台股借券賣出金額為129.79億元，是這波最高。
第一金投顧董事長陳奕光表示，近日外資在台股借券賣出金額拉高，宜提防外資結帳行情出現。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：