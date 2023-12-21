台股借券賣出連日來攀升，20日來到128.33億元、成交值占比為3.78％，借券賣出金額比前波12月7日的低點81.56億元大增57.34％，另成交值占比則為11月28日來最高；依過去統計，借券賣出中有九成為外資所為。

證交所統計，12月15日台股借券賣出金額為129.79億元，是這波最高。

第一金投顧董事長陳奕光表示，近日外資在台股借券賣出金額拉高，宜提防外資結帳行情出現。

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