港股20日漲逾百點後，21日早盤下跌近1％。

香港信報報導，恒指開盤跌158點或0.95％，報16,455。

國指開盤跌55點，報5,556。科指開盤跌1.3％，報3,679。

個股方面，騰訊開盤跌1.6％，報309.2港幣。京東開盤跌1.5％，報104.5港幣。友邦開盤跌0.6％，報66.9港幣。阿里巴巴開盤跌0.4％，報72.25港幣。美團開盤跌2.7％，報76.7港幣。

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