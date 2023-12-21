高房價效應，把房屋總價愈推愈高，相對建商只能儘量壓低總價，以迎合買方需求及央行限貸政策；住展雜誌今（21）日最新統計指出，現在連透天厝，也開始吹起小宅風！其中新竹「沐清城二期」，最小戶別只有34坪建坪，即可入手，創下最迷你透天厝坪數紀錄。總體來說，北台灣都會區的迷你透天，占比已超過3成。
根據住展雜誌今天的最新統計，今年截至12月15日，北台灣達52個透天建案，最小單位建坪在50坪以下，建案數占整體透天案約31.1％，較去年全年約23.9％，增加7.2個百分點。
住展雜誌企研室經理成采錡指出，迷你透天主要出現在新竹、宜蘭，建坪最小為新竹香山「沐清城二期」，最小單位建坪34坪、地坪約28坪。
至於透天建坪最小第二到第五名，依序為：新竹湖口「富旺鈺時代」35坪、宜蘭三星「遇上露露」36坪、宜蘭五結「院里來-聚院」37坪、桃園觀音「觀物語」38坪。
成采錡表示，自2020年起，迷你透天風潮便席捲北台灣郊區，持續以相對低總價條件，吸引習慣住透天但預算有限的購屋族。今年8月新青安方案上路，則讓採先建後售的迷你透天，對於首購族更具吸引力。
進一步觀察迷你透天樓高規劃，迷你透天建案大多規畫3層樓高，少數建案樓高可達4層樓，但因建坪不到40坪，換算每層空間不到10坪；如果透天建案採室內停車，住戶實際起居空間將更有限。
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