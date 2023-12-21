陸方21日指稱，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，對丙烯等12項產品進口中止協定稅率。
對兩岸關係不佳，石化業被拿來祭旗，石化公會表示，這次幾乎國內所有石化業都遭到衝擊，光是關稅影響就超過60億美元，實際對產業的衝擊影響更大。石化公會呼籲政府立刻開啟協商之門，與對岸對談，解決貿易壁壘問題。
「上次只針對丙烯下游如PC等少量產品低價傾銷，要求繳交保證金。」石化公會指出，這次直接取銷丙烯、氯乙烯等12項石化產品優惠關稅，影響層面大很多。
石化公會表示，因石化原料與上下游生產有密切關係，不是單一產品，這次初看僅有12項，但乙烯、丙烯、丁二烯基本原料都會受到衝擊，因為石化產品上下游相互牽動，受打擊層面相當大，可說是幾乎石化產業全面都受到打擊，因為對下游產品取銷關稅優惠，連帶上游需求也會遭到波及。
業者直言，大陸此舉，就是要台灣出來談，解決貿易壁壘問題，政府應積極出面處理。不然現在全球經濟不佳，已衝擊石化營收獲，如今， 還要面對大陸取銷ECFA對12項關稅優惠，處境更雪上加霜。
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