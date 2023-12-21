⚡️FULL Speech HIGHLIGHTS of AnsarAllah leader, Abdul-Malik al-Houthi’s speech:



• We consider the American step, along with some countries, to form a multinational coalition under the guise of protecting trade in the Red Sea, a hostile step aimed at protecting Israel.



•… pic.twitter.com/jcuS8d1nZF — Arya - آریا 🇮🇷 (@AryJeay) December 20, 2023

獲伊朗撐腰的葉門民兵「青年運動」（Houthis）領袖今天警告，要是遭華府針對，他們就會攻擊美國軍艦。華府本週組成一支多國部隊，以對抗青年運動在紅海對商船的攻擊。

路透社報導，經過多年戰爭後控制葉門大多數地區的青年運動，自上月起出動無人機並發射飛彈襲擊航經紅海的國際船隻，稱這些攻擊是在回應以色列攻擊加薩走廊（Gaza Strip）。

這個以美國為首的安全倡議，將召集華府與另10個國家在紅海巡邏，其中多半是北大西洋公約組織（NATO）國家，以嚇阻並回應青年運動未來的襲擊，這些攻擊目前導致全球主要航運業者改走繞行非洲的路線。

青年運動領袖胡提（Abdul-Malik al-Houthi）說：「如果美國人意圖進一步升高局勢，針對我們的國家或發動戰爭，做出愚蠢的事，我們不會坐視不管。」

胡提在電視演講中說：「任何美方針對我國的行動，都將淪為我們的攻擊目標，我們將讓美國戰艦、利益與航行成為我們的飛彈、無人機與軍事行動的目標。」

紅海危機源自於以色列與統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）之間的戰爭，這場最新的中東衝突讓美國與其盟友槓上區域強權伊朗與其阿拉伯民兵代理人。

哈瑪斯戰士10月7日從加薩邊界闖入以色列南部引爆以哈戰爭，以色列當局稱武裝分子殺害了約1200名以色列人與外籍人士，其中多半是平民。

加薩衛生官員表示，以色列對加薩展開報復性轟炸與入侵行動，造成近2萬名巴勒斯坦人死亡。以色列官員稱這些行動目的是為了殲滅哈瑪斯。

自以巴衝突爆發後，包括青年運動與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在內的伊朗代理人朝以色列發射火箭。同時，青年運動加強紅海攻擊行動，揚言將鎖定所有駛往以色列的船隻，並警告航運公司不要與以色列港口打交道。

這些攻擊擾亂了經由蘇伊士運河（Suez Canal）連結歐洲、北美洲與亞洲的一條關鍵貿易航道，導致貨櫃航運成本急遽攀升，因為各家公司紛紛尋求透過替代路線運送貨物，通常是更長的路線。

英國、巴林、加拿大、丹麥、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾、西班牙與美國將在紅海南部與鄰近的亞丁灣（Gulf of Aden）進行聯合巡邏，稱為「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian）。

胡提說：「只要美國人想與我們直接開戰，他們要知道我們不是會害怕他們的人，且他們面對的是全體人民。」

他警告美國人不要派兵至葉門，稱他們將「面臨比在阿富汗和越南所遭遇還要嚴峻的處境」。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1121221