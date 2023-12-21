美國飛機製造商波音（Boeing）737 MAX飛機向中國交付中斷超過4年，最新消息傳出，波音已獲得中國民航局的重要許可，恢復向中國航司恢復交付737 MAX飛機。

航空新聞網站The Air Current引述消息人士透露，中國民航局副局長8日會見波音高層當日，已經批准波音恢復交付的申請。但完全恢復向中國交付，仍需獲得發改委批准。波音表示，將繼續為中國客戶提供支持，並準備好在時機來到時交付飛機。

中國民航局副局長胡振江此前表示，歡迎波音繼續與中國民航局及航空業界不斷加強民航各專業領域交流合作，在中國市場上深耕發展。

波音2017～2018年在中國市場收入約119億、137億美元，是除美國之外最大市場，中國收入規模更超歐洲和中東等傳統來源。隨後在中美關係與空難影響下，2019～2020年波音在中國收入大幅衰退59％、68％，規模萎縮至不到20億美元。