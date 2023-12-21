外媒引述法庭文件顯示，中國奧園根據美國破產法第15章，於20日向美國紐約法院申請破產保護，此舉可讓奧園在其他地方進行重組安排時，保護其美國資產。
美國破產法第15章顯示，公司在其他地區進行重組安排時，其美國資產亦能得到保護，同時部份海外債務重組亦需要根據第15章進行備案，主要針對非美籍債務人讓他們有喘息機會，完成債務重組。中國恒大等大陸房企早前也在美國法院申請破產保護。
奧園11月28日公告，在中國奧園計劃會議和Add Hero計劃會議上，取得足夠債權人支持批準中國奧園計劃及Add Hero計劃。此前披露的奧園境外債務重組方案顯示，公司計劃發行新的融資工具對原有約61億美元的境外債務進行置換，本次方案獲得通過，預計將大幅提升其淨資產，減輕債務壓力。
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