【時報記者莊丙農台北報導】明年度升大學各管道招生名額出爐，申請入學有51,499個名額，如何能順利「申請入學」對考生是一項挑戰，看準申請入學相關服務的學習顧問產業需求，學習王(6780)今年成立「勝選戰略事業部」，投入書審口面試輔導服務，提供利用特殊選才和申請入學管道輔導服務，將對2024年帶來新的營收動能。

學習王指出，申請入學輔導服務的商機，每年估計有7億元以上，以學測每年約12萬名考生估算，這些考生幾乎都會參加「申請入學」管道，根據經驗，約有60％的學測考生，會尋求相關機構的協助，其中約有50％的學生或家長，會願意付費尋求協助，也就是大約會有3.6萬學生，會購買「申請學習輔導」的服務，若每位學生收取2萬元以上的費用，每年至少有7.2億以上的產值。

學習王成立「勝選戰略事業部」，並設立北、中、南服務據點，由專業輔導人員、學習顧問提供協助及輔導，包含學習歷程、備審資料、選填志願、二階筆試、面試等項目，針對醫科申請更可提供客製化的專業服務，在幫助學生在競爭激烈的申請戰場中脫穎而出。

「勝選戰略事業部」中的「勝選學習顧問」提供申請、特殊選才等管道的備審資料、面試、筆試等輔導服務。「選才勝選升學網站」則有豐富的升大學資訊，有升大學制度的詳盡介紹，並與國內一流國立大學相關科系合作，提供學子在申請入學、繁星推薦、四技申請、分科測驗等入學管道的精準落點分析系統。「選才勝經升學輔導叢書」，則是提供學子紙本的升學資訊，讓學生好攜帶、便於查閱。「登峰寶典」提供申請、繁星的歷年錄取標準，「專業寶典」則是新年度申請、繁星、考試分發等各管道的檢定參採方式彙整，9月推出後，銷量超越同類書籍。