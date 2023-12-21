【時報-台北電】全福生技(6885)公告將於112年12月21日下午14時於證券櫃檯買賣中心11樓(台北巿中正區羅斯福路二段100號11樓)召開投資人可參與之重大訊息說明記者會，說明公司研發中乾眼症新藥BRM421第一次三期臨床試驗數據分析結果。（編輯：沈培華）

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