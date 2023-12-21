【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團路易莎咖啡(2758)今（21）日送件申請轉上櫃交易，並宣布新加坡首家門市正式開幕、並開放加盟。董事長黃銘賢表示，新加坡門市是未來海外展店的旗艦範本，目標透過直營、加盟雙軸並進開出100家門市，同時規畫插旗印尼、埃及等地。

路易莎咖啡2023年營運揮別疫情陰霾，前三季合併營收17.56億元、年增12.12％，創同期新高，營業利益1.18億元、年增達近1.07倍。儘管業外收益驟減97.22％，歸屬母公司稅後淨利0.94億元、仍年增達56.27％，每股盈餘（EPS）4.59元。

路易莎咖啡今年展店動能加溫，目前全台門市達560家，較去年底519家增加達41家。同時，也重啟因疫情暫停的海外布局計畫，2019年即插旗的泰國門市重新整頓，目前共有3家，並進軍新加坡市場，印尼則與當地集團金鋒簽署合作協議。

路易莎咖啡新加坡首間門市選址中央商務區的新核心黃金地段，位於國浩城中城（Guoco Midtown）1樓大面寬三角窗，鄰近武吉士（Bugis）地鐵站。門市規模80多坪、設有近百席座位，採用具現代感的木質裝潢風格及寬敞明亮的空間配置，並提供免費插座及網路。

路易莎新加坡門市推動全數位化流程，採取自助、線上點餐及零現金交易，現場提供顧客透過iPad操作點餐，並導入路易莎台灣黑卡會員制度，落實數位科技並提高營運效益。黃銘賢表示，此套數位化流程未來將在台灣門市推動，以解決餐飲業人才荒。

與台灣門市不同，路易莎咖啡新加坡門市採取「前店後場」模式，除維持在地烘豆的經營原則，並提供現場烘焙麵包，試營運期間造成轟動。試營運期間每日僅營業至下午6點，但每日可銷售逾700杯咖啡，今日正式營運後將延長到晚上9點，目標日銷達千杯咖啡。

路易莎咖啡表示，新加坡門市供應的咖啡品項，以選用藝妓系列的超越精品咖啡為主，並因應當地喜好及需求推出獨特風味的咖啡品項，價格約落於新台幣94～306元。同時，也推出市場獨家的丹麥吐司熱壓三明治，以及大受好評的波士頓派、蛋塔等糕點。

路易莎咖啡董事長黃銘賢認為，新加坡為東亞前十大咖啡市場，每年有近2億美元的市場潛力，目標透過直營及加盟雙軸並進、開出100家門市。同時，新加坡門市將是海外展店的旗艦範本，未來準備要在印尼、埃及等地展店。