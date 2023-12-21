近1、2年，常常聽到的投資主題，包含電動車、碳中和、碳權等等，乍聽之下，好像是不同的東西，但其實都導向同一件事情─地球永續經營，在投資上，也就是大家常常廣泛在說的「ESG」主題。一般的傳統投資，投資人只會注意被投資公司的EPS，ESG投資除了連同傳統的企業財務因子一同評估以外，還會納入環境，社會，公司治理考量的責任投資方法。也就是說投資人在投資的時候會考量投資標的在這四個面向的具體成效。