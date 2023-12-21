【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17517.14點，跌118.06點；總計272家漲、678家跌、98家持平；委買38698120張、委賣24061636張；總成交值2618.31億元。

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