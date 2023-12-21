俄羅斯2024年舉行總統大選，40歲的反戰前電視台女記者鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）宣布參選。她認為俄羅斯有必要「提出一個替代方案」，對抗普丁及其政策，但她也坦言，她對參選感到害怕。

普丁12月8日宣布參選，競逐連任。克里姆林宮表示，普丁將會贏得總統大選，因他獲得民眾廣泛支持，民調顯示他的支持率為80％左右。

根據當地選舉法，獨立總統候選人除須取得至少500名支持者提名，還須收集至少40個地區的30萬個簽名，才具參選資格。鄧佐娃下一步需要在1月31日收集30萬個簽名，她承認這是一項艱難的工作，但她認為有必要「提出一個替代方案」，抗衡普丁及其政策。

40歲的鄧佐娃來自俄羅斯西部一個小鎮，育有3名孩子。她接受《路透》採訪時呼籲，俄羅斯當局應結束與烏克蘭的衝突，並釋放反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）等政治犯。

鄧佐娃20日在莫斯科遞交文件，登記報名參選。她表示她已取得521名支持者提名參選，這是遵循聯邦法律規定的程序，無須得到別人的許可。