【時報-台北電】陸股三大指數探底回升，滬指跌破2900點後失而復得，創業板指漲近1%；蹺蹺板效應再現，北證50指數下調跌超3%。
PEEK材料大幅回檔，華密新材、富恒新材大跌超10%。
白酒行業估值已經回落至近十年低位，白酒股動起來，皇台酒業、酒鬼酒、水井坊、捨得酒業等多股活躍。新能源賽道股展開反彈，BC電池、光伏方向領漲，歐晶科技、北玻股份、中科雲網等多股漲停，隆基綠能漲近5%。
服裝紡織板塊表現活躍，龍頭股份6天5板，天創時尚、華斯股份漲停。
午間收盤，滬指報2906.49點，漲0.15%；深成指報9197.33點，漲0.42%；創指報1819.02點，漲0.90%。（編輯：張嘉倚）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：