【時報-台北電】陸股三大指數探底回升，滬指跌破2900點後失而復得，創業板指漲近1%；蹺蹺板效應再現，北證50指數下調跌超3%。

PEEK材料大幅回檔，華密新材、富恒新材大跌超10%。

白酒行業估值已經回落至近十年低位，白酒股動起來，皇台酒業、酒鬼酒、水井坊、捨得酒業等多股活躍。新能源賽道股展開反彈，BC電池、光伏方向領漲，歐晶科技、北玻股份、中科雲網等多股漲停，隆基綠能漲近5%。

服裝紡織板塊表現活躍，龍頭股份6天5板，天創時尚、華斯股份漲停。

午間收盤，滬指報2906.49點，漲0.15%；深成指報9197.33點，漲0.42%；創指報1819.02點，漲0.90%。（編輯：張嘉倚）

#創指 #滬指 #跌超 #酒業 #漲停