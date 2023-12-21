【時報-台北電】面板產業何時復甦？兩大台廠友達(2409)、群創(3481)正向看待2024年，友達董座彭(又又)浪預期，2024年面板市場呈現「溫和成長」；群創總經理楊柱祥看好AI、運動賽事等利多推動，面板景氣審慎樂觀，下半年可期。雙虎今受大盤下挫影響而開低，不過群創於盤中率先翻紅，一度站上13元最高，目前仍有逾1%漲幅；友達於平盤價16.5元附近震盪，相較早盤跌勢有所收斂。
友達不敵液晶顯示螢幕(LCD)需求銳減，日前決定關閉新加坡廠，L4B產線預計本月底停產。彭(又又)浪說明，部分設備會連同廠房出售，另一部分運回台灣龍潭廠。產線調整尚未結束，過舊產線不具經濟效益，也不符合ESG趨勢，會持續做出適當調整。
群創與印度Vedanta合作案有眉目，總經理楊柱祥表示，相關資料已送到IT資訊部、總理那邊進行審批，希望很快能傳出好消息。友達MicroLED布局有成，董事長彭(又又)浪透露，首款圓形MicroLED智慧手錶面板已量產出貨，還有很多新客戶來洽談。此外，這款面板還有車載應用空間，有機會在未來2到3年後問市。(編輯：廖小蕎)
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