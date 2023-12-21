消息人士指出，華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）執行長札斯拉夫與派拉蒙全球（Paramount Global）執行長巴基什會面，商議可能的合併交易。

美國新聞網站Axios今天引述多個消息來源，率先報導札斯拉夫（David Zaslav）和巴基什（Bob Bakish）的談話，並稱兩人談了數小時。

消息人士告訴路透社，札斯拉夫也與派拉蒙全球的母公司全美娛樂公司（National Amusements Inc.）持有人芮德史東（Shari Redstone）談過。目前還不清楚華納兄弟探索會併購派拉蒙全球，或是其母公司全美娛樂。

華納兄弟探索和派拉蒙全球未立即回覆路透社的置評請求。

「華爾街日報」報導，這筆交易若成真，將把好萊塢和有線電視若干最大品牌相互整合。然而，儘管企業高層提出合併想法，但華納兄弟探索和派拉蒙全球尚未展開正式談判。

華納兄弟探索擁有華納製片廠，以及有線電視新聞網（CNN）、透納電視網（TNT），美國有線頻道HBO和居家樂活頻道（HGTV）等，以及提供華納兄弟探索多數產品串流媒體服務的MAX；派拉蒙全球則擁有製片廠，以及MTV、Nickelodeon和Comedy Central等有線電影頻道，以及CBA廣播網和Paramount+串流媒體服務。

華納兄弟探索今天在美股下跌5.7%，收11.66美元，消息傳出後，華納兄弟探索盤後續跌1.4%；派拉蒙全球下跌2%收15.50美元，盤後續跌近1%。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1121221