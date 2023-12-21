消息人士指出，華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）執行長札斯拉夫與派拉蒙全球（Paramount Global）執行長巴基什會面，商議可能的合併交易。
美國新聞網站Axios今天引述多個消息來源，率先報導札斯拉夫（David Zaslav）和巴基什（Bob Bakish）的談話，並稱兩人談了數小時。
消息人士告訴路透社，札斯拉夫也與派拉蒙全球的母公司全美娛樂公司（National Amusements Inc.）持有人芮德史東（Shari Redstone）談過。目前還不清楚華納兄弟探索會併購派拉蒙全球，或是其母公司全美娛樂。
華納兄弟探索和派拉蒙全球未立即回覆路透社的置評請求。
「華爾街日報」報導，這筆交易若成真，將把好萊塢和有線電視若干最大品牌相互整合。然而，儘管企業高層提出合併想法，但華納兄弟探索和派拉蒙全球尚未展開正式談判。
華納兄弟探索擁有華納製片廠，以及有線電視新聞網（CNN）、透納電視網（TNT），美國有線頻道HBO和居家樂活頻道（HGTV）等，以及提供華納兄弟探索多數產品串流媒體服務的MAX；派拉蒙全球則擁有製片廠，以及MTV、Nickelodeon和Comedy Central等有線電影頻道，以及CBA廣播網和Paramount+串流媒體服務。
華納兄弟探索今天在美股下跌5.7%，收11.66美元，消息傳出後，華納兄弟探索盤後續跌1.4%；派拉蒙全球下跌2%收15.50美元，盤後續跌近1%。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1121221
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：