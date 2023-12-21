阿根廷為挽救經濟困局下猛藥，甫上任的自由派總統米雷伊政府面臨首波抗議活動，數以千計阿根廷民眾今天湧入布宜諾斯艾利斯市中心，現場可見大批維安人員。

左派團體「勞工聯盟」（Polo Obrero）及「社會主義工人運動」（Socialist Workers Movement）率領示威群眾遊行幾個街區來到總統府「羅沙達大廈」（Casa Rosada）前廣場，揮舞標語並呼喊口號。

遊行隊伍穿越市中心時，沿路可見軍警和其他維安官員，包括全副武裝的警察，發起這場抗議活動的人士批評，如此大規模地展示武力是企圖挑釁。

勞工聯盟領袖貝里波尼（Eduardo Belliboni）表示，這令他想起1976年到1983年的「獨裁政權」。

電視轉播畫面可見，右翼總統米雷伊（Javier Milei）的安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）在警察總部監督維安行動。

34歲勞工普雷蒂（Ezequiel Pretti）向法新社表示：「我來到這裡是為了捍衛民主自由，示威的自由。當局調整的手法很暴力，我們不得不組織起來，出來反抗。」

阿根廷經濟搖搖欲墜，政府上週將阿根廷貨幣重貶超過50%，作為旨在復甦經濟的一系列「衝擊」措施一環。

米雷伊今晚宣布將祭出更多措施，包括撤銷勞動市場管制。

米雷伊說，他將透過總統政令大規模鬆綁對國內經濟的管制，取消或改變300多項法規，包括對租金和工作權方面的規定。

米雷伊在電視和電台播出的講說中表示：「我們的目標是開始走上重建國家的道路。」

阿根廷是全球通膨率最高的國家之一，年增率高達161%，有4成公民生活在貧困之中。