【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日經指數21日受到賣壓衝擊，豐田汽車一度還重挫近6%。早盤結束時，日經指數暫收33,171.43點，下挫504.51點或1.5%。東證收2,325.46點，也跌23.92點或1.02%。

日經指數在21日曾上漲至33,824.06點，逼近11月所創的33年新高33,853.46點。不過，才經過一個交易日，整個盤勢就大幅反轉，日經早盤最低還跌至33,101.15點。

分析師認為，日經走跌跟美國回檔有關。不過，美國經濟應該會軟著陸，日本經濟成長也出現強勁的跡象。照此推論，日本股市日後應該還有更多上漲空間，而不是下跌。

豐田汽車盤中跌幅一度接近6%左右，創至少一年半最大。這家全球最大的日本汽車製造商會跌這麼兇，主要是因為子公司大發汽車傳出醜聞，以及在美國召回上百萬輛汽車回廠檢修。

半導體相關族群也表現失準，也是受到美國同業負面影響，車用晶片製造商瑞薩電子暴跌5.33%。另外，晶片測試設備製造業者愛德萬測試大跌3.45%，東京威力科創也跌2%。