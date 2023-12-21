【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國國會共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）周三要求拜登政府制裁燦芯半導體（Brite Semiconductor），理由是該中國晶片設計公司與受到美國制裁的中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）「過從甚密」，且為中國軍事供應商提供晶片設計服務。

2020年當時的川普政府將中芯國際列入美國商務部的實體清單，也就是出口管制黑名單。

路透社日前報導，早已被美國列入制裁名單的中芯國際是燦芯的第二大股東和最大供應商，且燦芯還向至少6家中國軍事供應商提供晶片設計服務，但燦芯不僅能取得美國的軟體與技術，也持續獲得美國的資金挹注，此事凸顯出華府想方設法圍堵中國半導體產業發展所面臨的艱難挑戰。

報導指出，儘管與中芯國際過從甚密，但燦芯仍然獲得來自富國銀行與美國基督教大學Biola University所支持的創投公司注資。此外，位在加州的電子設計自動化軟體巨頭新思科技（Synopsys）和益華電腦（Cadence Design）則提供燦芯所需的IC設計技術。

路透社報導，沒有發現任何證據顯示燦芯與這些美國公司之間的關係違反任何規定。儘管如此，燦芯能繼續取得美國的資金和技術，顯示華盛頓在防止美國設備與資金用於助長中國軍事野心上所面臨的挑戰，同時也凸顯出美國在這方面難以取得成功，除非它鎖定更多尚未被注意到的公司。

共和黨籍參議員盧比歐同時也是國會及行政部門中國問題委員會資深議員及參議院情報委員會副主席，他在致商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的信中表示，燦芯和其他中國科技公司可以相對自由地取得美國技術，這意味著當前的出口管控機制讓中國有機會竄起成為科技強國。他並引用路透社的報導，稱燦芯的例子顯示現在需要迅速採取行動，阻止中國晶片產業基礎變得更強大。他並敦促商務部對燦芯祭出與中芯國際相同的出口規定。

盧比歐亦呼籲對晶片設計軟體出口中國實施更多限制。在燦芯的消息曝光後，近來美國兩黨議員對於這類收緊管制的呼聲日益高漲。

美國商務部發言人拒絕對此信的內容發表評論，僅證實已收到這封信，將透過適當管道予以回應。

燦芯、中芯和中國外交部尚未回應媒體置評要求。

中國駐美大使館沒有對燦芯此事發表評論，僅表示美方對中國晶片產業的做法是「公然的經濟脅迫與技術霸凌」。

燦芯可能很快就能接觸到更多投資人。上海證券交易所先前曾以燦芯與中芯之間的關係為由，暫停燦芯的上市申請，但已在本周一批准了其IPO計畫。