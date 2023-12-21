富邦證券輔導的正瀚生技（6534），今（21）日以每股60元於創新板掛牌上市，為農業生技業者登錄創新板的首例。正瀚生技專注於農業生技之研發技術，持續開發與生產減碳型產品，提供客戶專業的農業問題整合解決方案，為臺灣少有的農業生技新藥開發公司。
富邦證券資深副總經理吳春敏表示，正瀚生技具備自主創新的關鍵技術，研發符合現代農業生產需求的植物生長調節劑和肥料產品。同時，正瀚更放眼全球市場，以「台灣研發、美國製造、全球行銷」的策略進行佈局，目前已於美國、加拿大、澳洲、巴西、阿根廷、烏拉圭、智利等多個國家銷售，掌握全球農業市場需求商機，營運獲利成長可期。
正瀚生技總經理黃卓君表示，正瀚擁有獨家創新的農業科技研發及製程技術，同時以歐盟《綠色新政》於2030年達成肥料減量20%、農藥減量50%的目標，開發出多種減碳型產品，符合農業生產市場之節能減碳趨勢，深獲市場及客戶肯定、認同。正瀚生技於創新板掛牌上市，對公司來說是一個重要的里程碑，未來將更努力為員工、客戶、投資人、股東及社會創造更大價值。
正瀚生技2022年營收為14.34億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.79元，較2021年分別成長40.81%及59.67%，經營績效相當亮眼。2023年截至10月底已發放2022年及2023年上半年之現金股利分別為3.88元及1.00元，持續將營運成果回饋股東。
正瀚生技擁有豐富的專業技術、經驗及研發實績，透過不斷延攬各領域人才加入，加速對環境友善的產品開發，持續佈局全球性專利，致力成為全球農業生技公司中減碳型產品的領航者，積極朝向高利基的有機農業產品市場邁進。
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