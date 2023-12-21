美國去年通過價值530億美元的《晶片與科學法案》(Chips and Science Act)，用於晶片生產的製造補助，但該法案卻是雷聲大雨點小，英特爾執行長季辛格受訪時直言，美國商務部有點像「搭上公車的狗」(the dog that caught the bus)，而晶片法案的下一步不知該如何做。
季辛格接受《巴倫周刊》訪談時說，他對晶片法案資金支付的時間感到焦慮，他直言，英特爾提交補助的項目價值超過1000億美元，是相當巨大的，而且公司現在就在花錢，不是等一兩年後。
美國政府日前宣布，晶片法案第一筆補助款將發給英國航太系統公司（BAE Systems）的美國子公司，共發放3500萬美元，以擴大軍用晶片的生產外，其餘政府的資金尚未分配。
美國晶片法案目的是讓在亞洲生產的晶片製造商重返美國，此法案已促成逾2300億美元的私人半導體投資，包括英特爾、台積電、美光、三星等，都陸續宣布在美設廠。
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