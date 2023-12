美國去年通過價值530億美元的《晶片與科學法案》(Chips and Science Act),用於晶片生產的製造補助,但該法案卻是雷聲大雨點小,英特爾執行長季辛格受訪時直言,美國商務部有點像「搭上公車的狗」(the dog that caught the bus),而晶片法案的下一步不知該如何做。

季辛格接受《巴倫周刊》訪談時說,他對晶片法案資金支付的時間感到焦慮,他直言,英特爾提交補助的項目價值超過1000億美元,是相當巨大的,而且公司現在就在花錢,不是等一兩年後。

美國政府日前宣布,晶片法案第一筆補助款將發給英國航太系統公司(BAE Systems)的美國子公司,共發放3500萬美元,以擴大軍用晶片的生產外,其餘政府的資金尚未分配。

美國晶片法案目的是讓在亞洲生產的晶片製造商重返美國,此法案已促成逾2300億美元的私人半導體投資,包括英特爾、台積電、美光、三星等,都陸續宣布在美設廠。