蘋果在今年WWDC大會上，推出第一個MR混合實境頭戴式顯示器Vision Pro，但知名消息人士透露，蘋果進行員工訓練時，禁止員工提到虛擬實境「VR」單字，而是應該要用神奇（Magical）、新（New）的詞彙，試圖創造新的概念，並與競爭對手做出區隔。

為了更順利推動頭戴式顯示器的銷售，蘋果針對零售店員工進行加強訓練，沒想到在訓練過程中，蘋果禁止員工使用VR單字，但可以使用擴增實境（AR）、延展實境（XR）等單字，訓練課程中並沒有提到混合實境（MR）一詞是否遭到禁用。

知名科技記者Mark Gurman先前曾報導，蘋果的員工培訓計畫，主要是挑選各門市中的代表飛往總部接受培訓，再讓這些員工代表回去傳授給其他同事，相關的研討會已經開始，確切的培訓活動會在明年1月中開始，參與的員工需要接受2天的培訓活動。

最新消息指出，蘋果加速生產Vision Pro產品，目標是在1月底準備就緒，並在2月準時開賣，市場認為，這是蘋果史上最複雜的一次新品上市，因為Vision Pro需要在銷售點進行組裝，這是相當精細的過程，因為如果Vision Pro無法正確貼合頭部，就無法顯示完整內容，甚至會讓人覺得特別沉重。