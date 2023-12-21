陸方21日指稱，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，對丙烯等12項產品進口中止協定稅率，早上各大相關公司紛紛開會，業界低調表示會依照規定辦理，不過這一波取消關稅優惠，依產品不同受衝擊情況各異，也有業者表示，當地有據點就地供應影響不大。

以丙烯來說，台塑化表示，台塑化兩個廠生產丙烯每月產量視客戶需求而定，約16至20萬噸，但現在主要供應國內業者為主，以前每月會有一、兩船送到寧波生產聚丙烯，不過現在台塑寧波廠已蓋丙烷脫氫廠，現在已試車，產量會慢開出，影響不大。

台塑化生產的丁二烯則很少賣到大陸，其中四成台塑集團內部自用，一部分賣給南部石化廠，部分銷東南。異戊二烯在台灣有客戶，主要外銷國家為歐洲、東南亞。