陸方21日指稱，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，對丙烯等12項產品進口中止協定稅率，早上各大相關公司紛紛開會，業界低調表示會依照規定辦理，不過這一波取消關稅優惠，依產品不同受衝擊情況各異，也有業者表示，當地有據點就地供應影響不大。
以丙烯來說，台塑化表示，台塑化兩個廠生產丙烯每月產量視客戶需求而定，約16至20萬噸，但現在主要供應國內業者為主，以前每月會有一、兩船送到寧波生產聚丙烯，不過現在台塑寧波廠已蓋丙烷脫氫廠，現在已試車，產量會慢開出，影響不大。
台塑化生產的丁二烯則很少賣到大陸，其中四成台塑集團內部自用，一部分賣給南部石化廠，部分銷東南。異戊二烯在台灣有客戶，主要外銷國家為歐洲、東南亞。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：