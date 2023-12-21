金融股前11月EPS公布，外資看好中信金、元大金明年股利有機會來到1.4元，但部分股價已經上漲，想存股的人還可以買嗎？資深分析師杜金龍在「鈔錢部署」節目中表示，Fed若在明年降息，想要存金融股的現在還是可以慢慢存，有壽險的未來會大漲，他最看好的有3檔，分別為富邦金、中信金及兆豐金。
富邦金是杜金龍的首選，他表示，雖然自結11月富邦金是小虧，但以整年度來說還是金控裡面獲利最好的，富邦金前11月EPS為5.04元，每股淨值50.46元，股價淨值比（PB）才1點多倍，加上集團在投資操作非常靈活，且股價位階也不高，如果空手者，不一定要追已經漲上來的中信金，反而是低基期的富邦金更值得買。
杜金龍說，富邦金每股淨值50元、中信金才20幾元，意味富邦金除了本業獲利之外，資產也比較好。根據他自己的經驗，每年去參加富邦金的除權，「股兒子」真的都有賺錢。
推薦的第2檔中信金是消金裡最好的公司，目前中信金是短線股價漲勢最積極的一家金控，外資買它的力道最大。杜金龍說，買中信金要看外資的動作，10月份外資狂買中信金，12月也還在買，但若哪天外資開始停止買，投資人也就不要再買了。
至於公股行庫裡面的獲利王兆豐金，前11月EPS為2.22元，以長線來講現在的位階並不高，且每股淨值為22.66元，杜金龍說，他買完之後就把它擺在一旁，等到大盤漲到一個末段，他會把平均股票總部位降低。舉例來說，假設今天持股部位為99%，若是感覺大盤漲幅進入尾端，就會將持股降至7、8成甚至5成，逢高獲利了結、落袋為安。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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