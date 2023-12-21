【時報-台北電】美股隔夜豬羊變色，嚇得台股早盤花容失色，所幸低接買盤進場拉抬，跌點收斂至百點以內，下檔月線獲得支撐。電子權值股台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)成殺盤重心，資金轉進傳產股避風頭。囤房稅2.0修法三讀通過，建築業兩大龍頭重炮轟擊猶如「提油救火」之「七傷拳」，惟營建股近期仍挾公共工程、年底進入趕工旺季等題材輪動走高，今日由人氣指標中工(2515)扮領頭羊，法說暖身的太設(2506)一度觸漲停最猛，國揚(2505)跟進強彈近5%，國建(2501)、潤隆(1808)、士開(5324)同步向上表態，推升上市營建類指挺進15年新高，中工(2515)、國揚(2505)月漲幅超過2成，前期夯股工信(5521)近期陷入高檔整理、本月狂飆4成最狂。

「囤房稅2.0」明年7月上路，已提前在房市發酵。據國泰金控12月國民經濟信心調查，34.5％民眾認為現在是賣房時機，帶動賣房指數創下19個月新高。立法院19日三讀通過囤房稅2.0修法，建築業兩大龍頭重炮轟擊猶如「提油救火」之「七傷拳」，轉嫁效應最令人憂心。房仲業則認為，囤房稅2.0雖能引導更多空屋釋出至租屋市場，不過近年租金上漲、租屋市場供需失衡，未來房東持有成本提升，恐再帶動住宅租金上漲。

「囤房稅2.0」修法恐轉嫁消費者，營建股老神在在仍在趕工旺季催動下堆高股價。中工(2515)受惠房地產事業明年可望有大案完工，住宅都更大案「中工碧硯閣」將完工入帳，估計總銷60億元，可望衝高營收及獲利，未來幾年陸續有都更案完工，轉型到房地產開發的效益逐漸顯現，吸引三大法人近五日狂敲2.4萬張，股價連日噴發大漲，盤中挾16萬張台股第三大交易量狂飆9%，改寫逾20年高，累計本月來已大漲近3成。

國揚（2505）即將揮別完工入帳空窗期，未來三年業績可望明顯攀升，3筆住宅案、2筆廠辦大樓陸續完工交屋，總銷共約236億元，將依出資比例預計可回收118億元，近期吸引買盤向上點火，推升本月來股價強彈逾20%。

分析師表示，總統大選在即，昨日舉辦首場政見發表會，候選人聚焦青年買房議題，讓房市議題熱度續燒，營建股挾著公共工程、年底進入趕工旺季，加以央行緩升息利多，剛性買盤逐步回籠，估計待明年大選塵埃落定後，房市應能轉守為攻，量能有望回穩。(編輯：龍彩霖)