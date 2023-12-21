【時報記者莊丙農台北報導】精誠(6214)集團第六屆「AI+新創加乘器計畫」（AI+ Generator Program, AGP）選出8家提供自動化技術的潛力新創加入，精誠AGP將攜手8家入選新創，協助企業客戶建置自動化作業流程，同時也將依據入選團隊屬性，協助媒合精誠服務過的3萬家企業客戶以及生態圈夥伴，助攻拓展國內外事業版圖。
這次入選的新創團隊，包含提供NTF技術基礎的商務資料交換規範和平台的「兌追（RE:DREAMER）」、來自香港，提供全通路智能客服機器人方案的「亞博福爾摩沙（Asiabots）」、提供企業低代碼的容器化資料治理系統的「邦拓鏈（FST Network）」、協助製造業建立數位化基礎建設與數據應用的「谷林運算（GoodLinker）」、來自新加坡，協助企業落實碳手印數據收集的「松慧資訊（Custos）」、一站式AI合約內容生成與生命周期管理的「律果科技（LegalSign.ai）」、提供倉儲自動化與客製化解決方案的「泰科動力（TAC Dynamicsi）」，以及無人機巡檢系統與影像分析的「極現科技（earthbook）」。
精誠AGP營運長凌子涵表示，精誠今年持續整合來自新創生態圈的優秀產品，以滿足各行各業的自動化需求。透過精誠的數據力和軟體力整合，將提供企業更貼近情境需求的自動化解決方案。期待未來能將生成式AI與自動化技術結合，有望與這8家優秀團隊共同開發白地市場和新的應用，為企業帶來第二波轉型高峰。
AGP營運經理林天瀚認為，去年入選的自動化產品新創與精誠共創甚佳，因此今年更聚焦此類應用。同時也積極布局ESG領域，邀請來自新加坡團隊加入，提供市場上少見的碳手印數據收集平台，相信能與精誠自主開發的ESG平台相輔相成，為企業客戶提供更完整的碳盤查數據。
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