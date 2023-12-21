陸方公佈中止的丙烯、對二甲苯等12個石化相關產品的關稅優惠，工總表示，對於全球布局的石化大廠來說，會以增加海外產能因應，縮減國內產能的結果，勢必會衝擊國內就業。
至於規模不大的中小企業廠商，亦只能透過加速海外投資布局因應。其結果影響的都是國內就業。
如果陸方持續取消台灣出口大陸產品的既有關稅優惠（除了石化，還包括機械、紡織），對台灣從業人口眾多的傳產來說，都將是很大的衝擊。因此，建議政府一方面協助加速我廠商全球布局；另一方面與陸方建立協商溝通管道。
陸方公佈中止的丙烯、對二甲苯等12個石化相關產品的關稅優惠，工總表示，對於全球布局的石化大廠來說，會以增加海外產能因應，縮減國內產能的結果，勢必會衝擊國內就業。
至於規模不大的中小企業廠商，亦只能透過加速海外投資布局因應。其結果影響的都是國內就業。
如果陸方持續取消台灣出口大陸產品的既有關稅優惠（除了石化，還包括機械、紡織），對台灣從業人口眾多的傳產來說，都將是很大的衝擊。因此，建議政府一方面協助加速我廠商全球布局；另一方面與陸方建立協商溝通管道。
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