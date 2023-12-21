【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股21日表現不佳，大盤開低走低，即使傳出利多消息，也未能被激勵翻紅，目前在2,597.61點，下跌16.69點或0.64%。另外，韓元也走貶。

根據韓國官方統計數字，由於半導體與汽車需求不斷增加，12月前20天出口年增13%，至378.2億美元，同時在這20天時間內，每日平均出口也年增13%，達24.4億美元。不過，進口較年減9.2%至362.6億美元。

韓國政府宣布，將鬆綁投資韓股要徵收的資本利得稅（capital gains tax），以防止年末部分投資者為了規避繳稅，大舉拋售股票的行為。因此，從現在超過10億韓元，約766,812美元就要被課稅，不過，一進入2024年後，需繳稅門檻大幅提升5倍至50億韓元。

不過，韓股還是意興闌珊，三星電子持平，SK海力士跌1.14%。電池業者中，LG Energy Solution跌1.5%，三星SDI更是大跌2.06%。韓元兌一美元在1303.1價位附近，韓元貶4.2元。