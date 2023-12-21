【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17531.88點，跌103.32點；總計303家漲、642家跌、98家持平；委買37843241張、委賣23063716張；總成交值2158.93億元。

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