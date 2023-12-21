【時報記者王逸芯台北報導】農業生技業正瀚（6534）今日於創新板上市，每股60元掛牌，蜜月行情亮眼，股價最高大漲38%。

具有研發農化產品30多年經驗的正瀚董事長吳正邦10年前回台創立正瀚，以研發生產及行銷新一代綠色農業所需的植物生長調節劑與肥料為營運核心，營運績效良好，連年獲利，去年EPS 4.79元，創近五年新高；今年前三季稅後淨利為5.39億元，EPS 5.56元，已賺贏去年全年；累計前11月營收14.4億元，年增率為1.69%。

正瀚策略為「台灣研發，美國製造，行銷全球」，目前已擁有13張美國EPA原體登記證及多項專利。近年以獨家技術開發出多項減碳型利基產品，例如在主力北美市場叫好又叫座的Radiate和Radiate Next系列，未來將拓展至南美與其他地區，推升業績成長。近期推出最新富(月太)系列產品已陸續取得8項肥料產品登記證，針對水稻、茶葉、咖啡等經濟作物正進行田間試驗，待陸續試產及量產上市後，可成為明、後年之重要成長引擎。隨著農業生技的發展，在國際間，許多傳統農化公司成功轉型為新型農業生技公司，且表現優異，被德國拜耳高價收購的美國孟山都就是一例。正瀚與全球最大農業產品通路商Nutrien集團長期合作，隨著該集團擴點，穩健成長，更攜手開發北美以外的市場，前景看好。

十年前正瀚從小實驗室開始，至今已是擁有近百位博碩士的研發型企業，成功擺脫台灣研發型生技公司難以獲利的魔咒，累積出系列創新產品與專利，具競爭力且高毛利，公司成立迄今，年年獲利且年年加碼投資、深耕台灣，為正港本土企業。正瀚近三年研發費用約佔營收兩成左右，累積投資超過20億元設立台灣農業生技整合度最高的研發中心、打造完整的國際農化新藥開發系統，且持續與臺大、中興等多家大學合作增進研發動能。今年更成立自有無人機團隊，具備無人機多光譜影像系統及土壤溫室氣體量測系統，以最尖端的農業生物科技，研發產出符合減碳潮流最優質高效的農業生技新藥。

展望未來，正瀚持審慎樂觀看待，面對農業淨零碳排的趨勢，對抗極端氣候、減緩全球糧食危機，讓糧食與經濟作物能有更高的質量，是全球重要課題。正瀚持續投注最嚴謹高規格的研發能量，跨出北美市場，推出適合全球不同區域及各類作物的優質高效的農業生技新藥，期使主要經濟農作物能增強氣候韌性，亦能幫助農民生計。預期近期推出之富(月太)新品陸續上市，施作區域及作物類型逐步放大，經濟規模效益將持續發酵。