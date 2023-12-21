根據內政部實價登錄最新揭露，高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」，今年11月32樓戶，以總價7,688萬元成交，每坪單價達73萬元，刷新自己在今年6月所締造的71.4萬元單價紀錄，再度撐高了高雄房價天花板，蟬聯高雄豪宅王。

無獨有偶，農16特區豪宅「京城天贊」房價，也首度衝破7字頭，據實價最新揭露，今年9月，頂樓戶由自然人以總價1.88億元向建商買下，該總價為高雄近4年來，最高總價住宅大樓交易，每坪單價達72萬元，不僅刷新社區歷史新高，也讓該豪宅晉升7字頭俱樂部成員。

台灣房屋高雄農十六加盟店店東盧長成21日表示，美術館特區預售豪宅「御皇苑」、以及農16特區成屋豪宅「京城天贊」，分別由皇苑建設和京城建設推出，對高端客群具備一定的吸引力，「御皇苑」樓高33層，正對綠園道保有永久棟距，高樓層可遠眺柴山美景，同時擁有輕軌及台鐵雙軌機能，出站就到家，隨著內惟藝術中心落成及輕軌即將成圓擴大生活圈機能，帶動區段房價更具創價優勢。

盧長成說，「京城天贊」為農16指標豪宅，享有捷運及輕軌雙軌交通便利性，並坐擁巨蛋及義享天地兩大商圈機能，社區平均成交單價落在6字頭，曾連續多年蟬聯高雄年度豪宅王，該案樓高36層正對萬坪凹子底森林公園，具永久景觀優勢，同時為周邊最高的建築物，更顯出該豪宅君臨天下的豪氣。

此次交易為頂樓戶，更是高端客鍾愛收藏的首選，因此，也更具創價優勢，而該案擁有不少名人住戶，包括三地開發董座鍾嘉村及可寧衛董座楊慶祥家族皆是成員，該社區雖該案屋齡已屆8年，但成交表現並未隨屋齡增高而受影響，維持在一定的水準，受惠緊鄰一旁的富邦人壽「捷運凹子底站旁商業區開發案」利多前景可期，皆有利該豪宅更添身價。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄歷年總價4千萬元以上豪宅，最高成交單價表現，除了預售豪宅「御皇苑」，如今「京城天贊」也正式入榜7字頭俱樂部成員，而以單價68.7萬元頂天多年的豪宅王「國硯」、藝人周子瑜高價入主的「雄崗信義美術館」、以及愛河特區預售豪宅「京梧桐」，皆入榜6字頭俱樂部成員，其餘多數豪宅建案，如「皇苑世紀館」、「國城定潮」、「遠雄THE ONE」、「美術1號院」等，則名列5字頭豪宅俱樂部。

李家妮表示，高雄豪宅多集中在美術館、農16特區、以及亞灣區等優質地段，雖高雄豪宅屬特定市場，價量表現不如中北部來的熱絡，目前成交單價多以5字頭為大宗，以今年表現，仍有不少傑出指標個案創價出線，其中，亦不乏由品牌建商出品的預售豪宅，即便還沒蓋好，仍搶先贏得高端客目光，為豪宅市場加溫。

她說，隨著囤房稅2.0即將於明年7月上路，銷售期長且稅基較高的豪宅產品重稅更有感，也可能加速建商更積極去化大坪數豪宅餘屋，明年豪宅市場表現仍值得期待。