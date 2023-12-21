根據內政部實價登錄最新揭露，高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」，今年11月32樓戶，以總價7,688萬元成交，每坪單價達73萬元，刷新自己在今年6月所締造的71.4萬元單價紀錄，再度撐高了高雄房價天花板，蟬聯高雄豪宅王。
無獨有偶，農16特區豪宅「京城天贊」房價，也首度衝破7字頭，據實價最新揭露，今年9月，頂樓戶由自然人以總價1.88億元向建商買下，該總價為高雄近4年來，最高總價住宅大樓交易，每坪單價達72萬元，不僅刷新社區歷史新高，也讓該豪宅晉升7字頭俱樂部成員。
台灣房屋高雄農十六加盟店店東盧長成21日表示，美術館特區預售豪宅「御皇苑」、以及農16特區成屋豪宅「京城天贊」，分別由皇苑建設和京城建設推出，對高端客群具備一定的吸引力，「御皇苑」樓高33層，正對綠園道保有永久棟距，高樓層可遠眺柴山美景，同時擁有輕軌及台鐵雙軌機能，出站就到家，隨著內惟藝術中心落成及輕軌即將成圓擴大生活圈機能，帶動區段房價更具創價優勢。
盧長成說，「京城天贊」為農16指標豪宅，享有捷運及輕軌雙軌交通便利性，並坐擁巨蛋及義享天地兩大商圈機能，社區平均成交單價落在6字頭，曾連續多年蟬聯高雄年度豪宅王，該案樓高36層正對萬坪凹子底森林公園，具永久景觀優勢，同時為周邊最高的建築物，更顯出該豪宅君臨天下的豪氣。
此次交易為頂樓戶，更是高端客鍾愛收藏的首選，因此，也更具創價優勢，而該案擁有不少名人住戶，包括三地開發董座鍾嘉村及可寧衛董座楊慶祥家族皆是成員，該社區雖該案屋齡已屆8年，但成交表現並未隨屋齡增高而受影響，維持在一定的水準，受惠緊鄰一旁的富邦人壽「捷運凹子底站旁商業區開發案」利多前景可期，皆有利該豪宅更添身價。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄歷年總價4千萬元以上豪宅，最高成交單價表現，除了預售豪宅「御皇苑」，如今「京城天贊」也正式入榜7字頭俱樂部成員，而以單價68.7萬元頂天多年的豪宅王「國硯」、藝人周子瑜高價入主的「雄崗信義美術館」、以及愛河特區預售豪宅「京梧桐」，皆入榜6字頭俱樂部成員，其餘多數豪宅建案，如「皇苑世紀館」、「國城定潮」、「遠雄THE ONE」、「美術1號院」等，則名列5字頭豪宅俱樂部。
李家妮表示，高雄豪宅多集中在美術館、農16特區、以及亞灣區等優質地段，雖高雄豪宅屬特定市場，價量表現不如中北部來的熱絡，目前成交單價多以5字頭為大宗，以今年表現，仍有不少傑出指標個案創價出線，其中，亦不乏由品牌建商出品的預售豪宅，即便還沒蓋好，仍搶先贏得高端客目光，為豪宅市場加溫。
她說，隨著囤房稅2.0即將於明年7月上路，銷售期長且稅基較高的豪宅產品重稅更有感，也可能加速建商更積極去化大坪數豪宅餘屋，明年豪宅市場表現仍值得期待。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：