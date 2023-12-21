A股21日開盤偏軟，上證指數失守2,900點。

香港信報報導，上證指數開盤報2,892點，跌10點或0.35％。深成指開盤報9,122點，跌36點或0.39％。

滬深300指數開盤報3,285點，跌11點或0.36％；創業板指數開盤報1,795點，跌7點或0.42％。

各類股普遍受壓，傳媒娛樂、石油、有色金屬、金融、房地產、鋼鐵股偏軟；酒店旅遊股靠穩。

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