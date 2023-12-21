台積電美股ADR昨（20）日收盤大跌3.69％，台股今（21日）開盤後，台積電股價也大跳水，一早跌至576元跌9元、跌幅1.54％，跌破所有短期均線，等於是外資從12月8日來買超高達88,915張、金額516.76億元，全數出現短套。

相對於外資近日偏多操作，加碼台積電持股，帶動股價大漲，而代表政策動向的八大官股券商，則從12月8日來累計賣超台積電達31,936張，合計賣超163.1億元，逢高調節落袋為安，短線操作略勝一籌。

然而，外資對台積電操作則出現「兩手策略，一手買進持股，但另一手卻連三日大舉借券，合計借券大增168,569張，借券餘額及借券市值都大舉攀升。

據統計，12月15日外資對台積電借券餘額為82,147張、借券市值為480.56億元，但到昨天（12月20日）止，已各攀升至250,716張及1,466.69億元。

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