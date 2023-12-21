台積電美股ADR昨（20）日收盤大跌3.69％，台股今（21日）開盤後，台積電股價也大跳水，一早跌至576元跌9元、跌幅1.54％，跌破所有短期均線，等於是外資從12月8日來買超高達88,915張、金額516.76億元，全數出現短套。
相對於外資近日偏多操作，加碼台積電持股，帶動股價大漲，而代表政策動向的八大官股券商，則從12月8日來累計賣超台積電達31,936張，合計賣超163.1億元，逢高調節落袋為安，短線操作略勝一籌。
然而，外資對台積電操作則出現「兩手策略，一手買進持股，但另一手卻連三日大舉借券，合計借券大增168,569張，借券餘額及借券市值都大舉攀升。
據統計，12月15日外資對台積電借券餘額為82,147張、借券市值為480.56億元，但到昨天（12月20日）止，已各攀升至250,716張及1,466.69億元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：