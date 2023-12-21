歲末年終之際，礁溪老爺從聖誕節一路歡慶到2024年元旦，「老爺聖誕祭」發揮永續創意，打造高達3米6由淘汰的49張餐桌椅組成的聖誕樹，12月23日至24日體驗闖關遊戲換聖誕永續小禮，平安夜聖誕晚會欣賞在地原住民舞蹈團-瑪嘎巴嗨帶來的精彩表演，12月31日的「爺鏡夢遊」跨年晚會，提供美食美酒暢飲，倒數時刻將有長達180秒的絢爛煙火同歡，參加再抽雙人一泊二食萬元住宿券等多項好禮，目前訂房已逾9成，預計屆時將有超過五百位旅客參加，一同迎新年。

響應永續理念，「老爺聖誕祭」 空間佈置、遊戲企劃等主要以二手物品為材進行設計，高達3米6的永續聖誕樹座落大廳，就是由49張餐桌椅為骨架，加上客房抱枕、浴衣及小板凳組成，旅客看見使用過的物品成為美麗的聖誕樹皆大為驚喜，12月23日至24日兩日邀請房客化身聖誕勇者，闖關幫聖誕老公公奪回遺失的聖誕禮物，成功者將贈送聖誕小禮-老爺限定版環保杯袋，12月24日平安夜聖誕晚會，則邀請在地的原住民舞蹈團-瑪嘎巴嗨帶來的精采表演，現場提供聖誕飾品、手工甜點等，聖誕節除了溫馨歡慶也盼能傳遞永續理念。

跨年夜狂歡，礁溪老爺以夢遊仙境奇幻主題布置，特別安排「尋找白兔先生」遊戲與旅客互動，12月31日晚上23：00到隔日凌晨00：10，在野天風呂景觀泳池畔熱鬧展開，所有房客均可免費參加，伴隨樂團演唱，泳池邊無限量供應主廚特製鹹粥、炸物拼盤等，還有與主題呼應的紅心造型甜點，活動尾聲將抽出價值萬元之平日雙人一泊二食洋式標準套房住宿券乙組，倒數時刻再以180秒的夢幻煙火秀作為壓軸，期盼帶來一整年的幸福美滿。

醴泉酒吧跨年當天晚間9點半起，包含：精選紅白酒、氣泡酒、無酒精雞尾酒及蘋果汁，每人899元＋10％，其他品項及餐點則付費單點，優雅跨年微醺倒數。

迎接元旦第一道曙光能帶來一整年的好運氣，過完跨年後的2024年1月1日早上5：30-7：30，礁溪老爺舉辦「嗨跨年迎曙光」活動，房客免費參加，前往頭城大坑風景區迎接新年第一道曙光，等待日出前，先請房客品嚐在地營業六十年的暖心早點，在海天一線的美景與著名景點龜山島陪伴下迎接2024年的第一道曙光，同時鼓勵旅客許下新年願望，製作成獨特的許願瓶，象徵全新美好的開始。

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