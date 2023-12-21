搶攻歲末年終餐飲商機，台北花園大酒店館內「花園thai thai」泰式餐廳即日起至2024年5月31日，於每日全時段推出全新泰式定食，品項包括祕製醬燒排骨、泰式打拋肉豬、泰式冬蔭功海鮮湯麵等，售價359元＋10％起，隨餐附贈小菜、泰式香米飯、飲品及熱銷冰淇淋享無限品嘗，讓喜愛酸辣風味的饕客味蕾輕鬆盪漾在滿滿泰式風情中。

泰式餐酒館花園thai thai，以經典泰式風味料理為主軸，推出全新泰式定食，多款主餐大快朵頤下飽足感十足，包括秘製醬燒排骨，由擁有20年的廚藝資歷的泰籍主廚研發特製醬汁，與排骨一同燉煮，肉味鮮甜，醬香濃厚，帶給饕客全新體驗。泰式打拋肉豬，新鮮肉末與特色香料在大火快炒中香氣四溢，鹹香開胃。泰式椒麻雞腿排，炸至金黃色澤，外酥裡嫩，可沾特調酸甜醬汁提味。泰式雞肉炒泡麵，Q彈麵體搭配軟嫩雞肉，口感豐富滿足。

泰式冬蔭功海鮮湯麵，新鮮海鮮及香茅、檸檬葉、魚露等道地泰式香料一同熬製出濃郁鮮美的湯底，入口即嚐南洋風味在口中徜徉，顛覆味蕾倍感濃郁泰式氣息。另有花園牛肉麵、泰式酸辣蒸鱸魚、泰式泡菜豚五花、泰式蔬菜咖哩等，售價359元＋10％起，隨餐附贈經典特色開胃小菜、泰式風味香米飯、各式精選飲品、泰國嚴選熱銷冰淇淋無限品嘗。

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