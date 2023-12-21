搶攻歲末年終餐飲商機，台北花園大酒店館內「花園thai thai」泰式餐廳即日起至2024年5月31日，於每日全時段推出全新泰式定食，品項包括祕製醬燒排骨、泰式打拋肉豬、泰式冬蔭功海鮮湯麵等，售價359元＋10％起，隨餐附贈小菜、泰式香米飯、飲品及熱銷冰淇淋享無限品嘗，讓喜愛酸辣風味的饕客味蕾輕鬆盪漾在滿滿泰式風情中。
泰式餐酒館花園thai thai，以經典泰式風味料理為主軸，推出全新泰式定食，多款主餐大快朵頤下飽足感十足，包括秘製醬燒排骨，由擁有20年的廚藝資歷的泰籍主廚研發特製醬汁，與排骨一同燉煮，肉味鮮甜，醬香濃厚，帶給饕客全新體驗。泰式打拋肉豬，新鮮肉末與特色香料在大火快炒中香氣四溢，鹹香開胃。泰式椒麻雞腿排，炸至金黃色澤，外酥裡嫩，可沾特調酸甜醬汁提味。泰式雞肉炒泡麵，Q彈麵體搭配軟嫩雞肉，口感豐富滿足。
泰式冬蔭功海鮮湯麵，新鮮海鮮及香茅、檸檬葉、魚露等道地泰式香料一同熬製出濃郁鮮美的湯底，入口即嚐南洋風味在口中徜徉，顛覆味蕾倍感濃郁泰式氣息。另有花園牛肉麵、泰式酸辣蒸鱸魚、泰式泡菜豚五花、泰式蔬菜咖哩等，售價359元＋10％起，隨餐附贈經典特色開胃小菜、泰式風味香米飯、各式精選飲品、泰國嚴選熱銷冰淇淋無限品嘗。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：